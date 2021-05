LIVE Sinner-Popyrin 6-7 0-1 | Masters1000 Madrid in DIRETTA | break in avvio dell’australiano nel secondo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NADAL-ALCARAZ (3° MATCH DALLE 11.00 SUL ‘MANOLO SANTANA’) 15-0 Seconda profonda dell’azzurro. 1-1 CONTRO! Questa volta è l’australiano a incappare in troppi errori. 15-40 DUE PALLE DEL CONTRO! Fuori di poco in corridoio il diritto. 15-30 Passante dell’italiano sulla discesa a rete sulla seconda. 15-15 Quinto ace dell’aussie. 0-15 Ottima risposta profonda di: lento l’australiano in uscita dal servizio. 0-1! L’australiano è super offensivo in risposta e chiude con la palla corta. 30-40 DI POCO A LATO IL ROVESCIO LUNGOLINEA IN SPINTA ...