Litiga con la fidanzata e la chiude in camera: 31enne in manette (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – Aveva conosciuto il ragazzo un mese prima attraverso una chat di incontri. Fin da subito pero’ la giovane si era resa conto che il giovane aveva verso di lei un atteggiamento possessivo e geloso. Lunedi’ sera i due, dopo aver trascorso una serata insieme a casa dell’uomo, improvvisamente hanno iniziato a discutere animatamente. La ragazza, per evitare che la lite degenerasse, si era messa ad ascoltare della musica in camera da letto dove e’ stata raggiunta dall’uomo che ha continuato a inveire contro di lei fino a darle uno schiaffo. Poi, dopo aver sbattuto la porta era uscito dalla stanza. Trascorsa la notte, al suo risveglio la giovane si e’ resa conto di essere sola in camera e che questa era stata chiusa a chiave cosi’ come gli infissi che davano sul balcone. Impossibilitata ad uscire la donna ha iniziato ad urlare richiamando l’attenzione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – Aveva conosciuto il ragazzo un mese prima attraverso una chat di incontri. Fin da subito pero’ la giovane si era resa conto che il giovane aveva verso di lei un atteggiamento possessivo e geloso. Lunedi’ sera i due, dopo aver trascorso una serata insieme a casa dell’uomo, improvvisamente hanno iniziato a discutere animatamente. La ragazza, per evitare che la lite degenerasse, si era messa ad ascoltare della musica inda letto dove e’ stata raggiunta dall’uomo che ha continuato a inveire contro di lei fino a darle uno schiaffo. Poi, dopo aver sbattuto la porta era uscito dalla stanza. Trascorsa la notte, al suo risveglio la giovane si e’ resa conto di essere sola ine che questa era stata chiusa a chiave cosi’ come gli infissi che davano sul balcone. Impossibilitata ad uscire la donna ha iniziato ad urlare richiamando l’attenzione ...

