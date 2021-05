L’industria europea all’Europa Lo scudo contro le scalate straniere

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Basta con i predoni, con le scorribande e con i corsari del. La Commissionescende in campoledelle aziende extra Ue con una proposta di legge annunciata dalla vicepresidente Margrethe Vestager. Si tratta in sostanza di unopossibili offensive di imprese non europee. Impossibile non pensare alla Cina e alla sua sempre più marcata inclinazione all’aggressione di grandi imprese e infrastrutture strategiche nazionali. E poi, secondo l’ultima indagine della stessa Commissione, l’Ue è costretta oggi a importare ben 137 prodotti essenziali. Molti sono prodotti in Cina. Troppo. Forse è ora di cambiare registro. E l’occasione è la revisione della strategia industria, che mira a ridurre la ...