L’esempio di Condorelli, l’imprenditore che denuncia il pizzo e fa arrestare 40 persone (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Mi chiamò di notte una domenica di marzo il guardiano spaventato davanti a quel ‘pizzino’. Una volata fra le stradine di Belpasso. Ne parlai con mia moglie Serena e andai subito dai carabinieri”. E’ quanto racconta, in un’intervista al Corriere della Sera, Giuseppe Condorelli, 54 anni, titolare della famosissima azienda dolciaria siciliana, nel mirino della criminalità organizzata e vittima del pizzo, riferendosi al biglietto (‘Mettiti a posto ho ti faccimo saltare in aria, cercati un amico’) lasciato con una bottiglia di benzina davanti all’ingresso della fabbrica. Condorelli, che ha denunciato il pizzo, dice di non aver avuto mai dubbi: con mia moglie, “vogliamo solo fare vivere i nostri due figli di 14 e 15 anni in una terra senza mafia, senza soprusi”. Ieri mattina il blitz dei carabinieri, dopo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Mi chiamò di notte una domenica di marzo il guardiano spaventato davanti a quel ‘pizzino’. Una volata fra le stradine di Belpasso. Ne parlai con mia moglie Serena e andai subito dai carabinieri”. E’ quanto racconta, in un’intervista al Corriere della Sera, Giuseppe, 54 anni, titolare della famosissima azienda dolciaria siciliana, nel mirino della criminalità organizzata e vittima del, riferendosi al biglietto (‘Mettiti a posto ho ti faccimo saltare in aria, cercati un amico’) lasciato con una bottiglia di benzina davanti all’ingresso della fabbrica., che hato il, dice di non aver avuto mai dubbi: con mia moglie, “vogliamo solo fare vivere i nostri due figli di 14 e 15 anni in una terra senza mafia, senza soprusi”. Ieri mattina il blitz dei carabinieri, dopo ...

