Il trattore non ci passa | agricoltore sposta il confine tra Belgio e Francia

Bruxelles, 5 mag – Il trattore non ci passava e così un agricoltore belga ha "spostato" il confine con la Francia, "invadendola" con il cippo che ostacolava la manovra. Così il contadino ha rischiato di provocare una guerra diplomatica "invadendo" la Francia e "spostando" di 2 metri e 29 centimetri il confine tra le località di Bousignies (Francia) e Montignies (in Belgio). Il cippo che segna la linea di confine tra i due Paesi gli dava fastidio e così lo ha spostato in territorio francese. A scoprire l'"invasione" sono stati tre appassionati di storia locale

