Il direttore di Rai3 Di Mare attacca Fedez: 'Da lui manipolazione dei fatti, nessuna censura' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lo scontro non sembra avere termine: "Si tratta di una polemica basata sulla manipolazione dei fatti, che avrebbe dovuto dimostrare nelle intenzioni dell'autore l'esistenza di una censura che non c'è ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lo scontro non sembra avere termine: "Si tratta di una polemica basata sulladei, che avrebbe dovuto dimostrare nelle intenzioni dell'autore l'esistenza di unache non c'è ...

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Caso Fedez, Franco Di Mare si difende in Vigilanza Rai. Il direttore di Rai3: 'da Fedez manipolazione dei… - fattoquotidiano : CASO FEDEZ | Il direttore di Rai3 Franco Di Mare si difende davanti alla Commissione vigilanza. Ascoltate [VIDEO] - fattoquotidiano : #Fedez e Renzi-Mancini, il direttore di Rai3 “interrogato” in Vigilanza. Sul Fatto di domani cosa sta succedendo - erpedrini : RT @Dio: Il direttore di Rai3: 'La Rai crocifissa sul caso Fedez'. Ma nel senso che è come Gesù, o come i ladroni? - PMenegatti : RT @Dio: Il direttore di Rai3: 'La Rai crocifissa sul caso Fedez'. Ma nel senso che è come Gesù, o come i ladroni? -