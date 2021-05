Il 7 Maggio arriva a Bari Dodecà, il format EDLP di Multicedi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel primo week-end di attività, sconto di benvenuto del 10% su tutta la spesa Bari, 5 Maggio – Multicedi continua la sua espansione in Puglia. Dopo le sei aperture a marchio Decò di aprile, il Gruppo – leader della GDO in Campania e tra i principali nel centro sud – inaugura venerdì 7 Maggio un nuovo punto vendita Dodecà nel cuore di Bari. Il nuovo punto vendita sorge in Corso Vittorio EmanueleII, 70. Nei primi tre giorni di attività – 7, 8 e 9 Maggio – il punto vendita offrirà ai clienti uno sconto di benvenuto del 10% su tutta la spesa. In 700mq di superficie, il punto di vendita offre un assortimento vicino alle 6000 referenze, di cui circa 900 a marchio Decò. Spiccata la vocazione al mondo del fresco che Dodecà esprime in più reparti, a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel primo week-end di attività, sconto di benvenuto del 10% su tutta la spesa, 5continua la sua espansione in Puglia. Dopo le sei aperture a marchio Decò di aprile, il Gruppo – leader della GDO in Campania e tra i principali nel centro sud – inaugura venerdì 7un nuovo punto venditanel cuore di. Il nuovo punto vendita sorge in Corso Vittorio EmanueleII, 70. Nei primi tre giorni di attività – 7, 8 e 9– il punto vendita offrirà ai clienti uno sconto di benvenuto del 10% su tutta la spesa. In 700mq di superficie, il punto di vendita offre un assortimento vicino alle 6000 referenze, di cui circa 900 a marchio Decò. Spiccata la vocazione al mondo del fresco cheesprime in più reparti, a ...

