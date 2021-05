I giornalisti inglesi sono andati in panne sul “daje!” di Mourinho (VIDEO) (Di mercoledì 5 maggio 2021) Come si dice in inglese “daje!”? In Inghilterra sono andati in panne su pronuncia e traduzione del messaggio esortativo tipico con cui Mourinho ha annunciato il suo ingaggio alla Roma. In rete è diventato virale il VIDEO in cui si vede lo studio di Sky Sports News che nel riportare la notizia del passaggio dell’allenatore in giallorosso, prova a riportare al pubblico inglese quel “daje”. La giornalista Vicky Gomersall lo legge, fa lo spelling. E soprattutto si chiede cosa diavolo significhi. I giornalisti inglesi di @SkySports mentre leggono l’espressione romana “#Daje” scritta da #Mourinho in arrivo alla #Roma #skysports pic.twitter.com/4xSBGGpMlo — Simone Baglivo (@baglivo s) May 5, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 maggio 2021) Come si dice in inglese “”? In Inghilterrainsu pronuncia e traduzione del messaggio esortativo tipico con cuiha annunciato il suo ingaggio alla Roma. In rete è diventato virale ilin cui si vede lo studio di Sky Sports News che nel riportare la notizia del passaggio dell’allenatore in giallorosso, prova a riportare al pubblico inglese quel “daje”. La giornalista Vicky Gomersall lo legge, fa lo spelling. E soprattutto si chiede cosa diavolo significhi. Idi @SkySports mentre leggono l’espressione romana “#Daje” scritta da #in arrivo alla #Roma #skysports pic.twitter.com/4xSBGGpMlo — Simone Baglivo (@baglivo s) May 5, 2021 L'articolo ilNapolista.

