"I bravi ragazzi" e la "pollastra che doveva stare a casa": i commenti disgustosi dei cittadini di Campobello di Mazara (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nei giorni scorsi la storia della ragazza di diciotto anni che ha denunciato di essere stata stuprata da quattro suoi amici che l'avevano invitata con l'inganno ad una festa ha fatto molto discutere. Soprattutto perché il padre della diciottenne in un primo tempo li aveva difesi definendoli "bravi ragazzi" mentre la figlia era "ubriaca" e quindi non attendibile. Si era parlato di minacce che l'uomo avrebbe subìto, e la figlia lo aveva anche difeso. Però oltre a questo di sicuro a Campobello c'è anche un problema culturale. Lo dimostra un servizio di Cartabianca in cui le risposte dei cittadini del paese in Sicilia ricordano tempi che sembravano ormai passati ma che in tante parti d'Italia sono ancora purtroppo ancora una realtà. Nel servizio l'inviata chiede agli abitanti di Campobello un'opinione ...

myrtamerlino : Il padre della vittima che difende coloro che hanno stuprato sua figlia aggiungendo 'sono bravi ragazzi'. Una dopp… - MediasetTgcom24 : Violentata dal branco a Campobello di Mazara, il padre della vittima difende i giovani: 'Sono bravi ragazzi, mia fi… - JuventusFCYouth : FT | Un enorme secondo tempo della Juve, una rimonta splendida e un pareggio meritatissimo! Bravi ragazzi!… - AriannaAmbrosi0 : RT @giovannamangone: La bravura di un insegnante non si misura sui ragazzi che sono gia' bravi in partenza, ma sulla capacita' di aiutare c… - chiarasorryy : RT @giovannamangone: La bravura di un insegnante non si misura sui ragazzi che sono gia' bravi in partenza, ma sulla capacita' di aiutare c… -