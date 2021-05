Hakimi: “Orgoglioso di far parte dell’Inter. Conte mi ha migliorato difensivamente” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Uno dei grandi protagonisti di questa Inter è senza dubbio Hakimi. L’esterno marocchino, nel corso di un’intervista a Radio Onda Cero, ha detto la sua sul progetto dei neroazzurri e su Antonio Conte. “L’Inter ha creato un grande progetto per vincere questo campionato. Sono molto Orgoglioso di aver contribuito a fare la storia di questo club. Conte? Mi ha messo sotto a lavorare difensivamente e questo lo apprezzo molto perché sono migliorato. E’ un allenatore esigente che lavora molto sulla tattica. Mi ha detto che era vicino a firmare per il Real ma che poi le trattative si sono rotte”. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Uno dei grandi protagonisti di questa Inter è senza dubbio. L’esterno marocchino, nel corso di un’intervista a Radio Onda Cero, ha detto la sua sul progetto dei neroazzurri e su Antonio. “L’Inter ha creato un grande progetto per vincere questo campionato. Sono moltodi aver contribuito a fare la storia di questo club.? Mi ha messo sotto a lavoraree questo lo apprezzo molto perché sono. E’ un allenatore esigente che lavora molto sulla tattica. Mi ha detto che era vicino a firmare per il Real ma che poi le trattative si sono rotte”. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

