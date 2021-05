Fedez, il rap contro la D’Urso e lei dice: “Con me ha sbagliato tanto …” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non si placa la polemica innescata da Fedez che, dopo aver denunciato di essere stato censurato dalla dirigenza Rai in merito al discorso che doveva tenere al concertone del 1 maggio, in tanti gli si sono rivoltati contro ricordandogli tutti i pezzi che ha scritto contro gay e contro le donne dando l’impressione a tutti di essere omofobo e razzista. Fedez si è giustificato dicendo che quelle frasi appartengono al passato che sono uscite dalla bocca di un 19enne e che oggi lui è una persona completamente diversa che si batte per i diritti delle minoranze e, per l’approvazione, in questo momento, del DDl Za. Fedez e il rap contro Barbara D’Urso Fedez tra i tanti suoi brani del passato ne ha scritto uno ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non si placa la polemica innescata dache, dopo aver denunciato di essere stato censurato dalla dirigenza Rai in merito al discorso che doveva tenere al concertone del 1 maggio, in tanti gli si sono rivoltatiricordandogli tutti i pezzi che ha scrittogay ele donne dando l’impressione a tutti di essere omofobo e razzista.si è giustificatondo che quelle frasi appartengono al passato che sono uscite dalla bocca di un 19enne e che oggi lui è una persona completamente diversa che si batte per i diritti delle minoranze e, per l’approvazione, in questo momento, del DDl Za.e il rapBarbaratra i tanti suoi brani del passato ne ha scritto uno ...

