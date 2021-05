Covid, vacanze estive: ecco le regole per viaggiare in auto, treno, nave, pullman o aereo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quando è obbligatorio il tampone, dove è necessario il green pass, quali posti sono prenotabili e in quanti ci si può muovere nella stessa macchina Leggi su repubblica (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quando è obbligatorio il tampone, dove è necessario il green pass, quali posti sono prenotabili e in quanti ci si può muovere nella stessa macchina

