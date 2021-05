Calabrese | ciclabile sul Tevere | Salvini rosicone

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – “In questi giorninon aveva di meglio da fare che collezionare gaffe su Roma. Per lo meno ora ha scoperto dov’e’ il… la realta’ e’ che e’ un gran”. Cosi’ il vicesindaco e assessore alla Mobilita’ del Comune di Roma, Pietro, su Facebook. “Guardate bene questa foto e soprattutto la data- scrive- E’ la pistasulla banchina del. ‘Mancano si’ e no gli ultimi 100 metri’, scriveva un blogger e, pensate un po’, era la domenica del 17 ottobre del 2010 (duemiladieci). E’ lo stesso asfalto su cui e’ stata fatta manutenzione in questi giorni, ma la foto, che qualcuno evidentemente ha avuto interesse a spacciare per maggio 2021, e’ di ben undici anni fa.” “L’abbiamo presa da un blog e di queste prove ce ne sono a centinaia. Eppure nelle ...

... attuale vicesindaco Pietroe la "sua Regina" Virginia facevano di tutto per "punire i ... Anche Matteo Salvini si è recato sullaper una serie di scatti tra l'asfalto nero e l'ex ...Nicola Porro e Matteo Salvini hanno rilanciato la bufala di Carlo Calenda sulla pistadel ... "Una mattina la Sindaca di Roma si svegliò corrucciata e chiese al pittore di corte: '...Per completare l'intervento serve ora l'ok della Sovrintendenza. E con una lettera ufficiale la Regione chiede spiegazioni al Comune ...Poche parole: «E non lasciano l’erba». Bagarre politica, Meleo: «Opere non finite» Salvini: «una bruttura offensiva per la Capitale». Zingaretti: «Il Comune usi il catrame per coprire le buche» ...