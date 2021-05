Ben Affleck rifiutato dalla tiktoker su un’app di incontri (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ben Affleck è stato rifiutato dalla tiktoker Nivine Jay su un’app di incontri per celebrità Incredibile a dirsi ma anche una star mondiale come Ben Affleck ha ricevuto il due di picche! È successo sull’app di incontri per celebrità dove, una famosa tiktoker, Nivine Jay, lo ha prima ‘matchato‘, ma poi, credendolo un profilo fake, gli ha tolto il cuore. Ben, però, non si è dato per vinto e ha inviato alla ragazza un video su Instagram: “Ehi Nivine, perché mi hai scartato? Sono io…” Nivine ha poi condiviso l’accaduto con i suoi 44mila follower: “Ripensando alla volta che ho matchato con Ben Affleck su Raya e ho pensato fosse un fake, così ho tolto il match e lui mi ha mandato un video su Instagram. Scusa Ben“, ha ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 maggio 2021) Benè statoNivine Jay sudiper celebrità Incredibile a dirsi ma anche una star mondiale come Benha ricevuto il due di picche! È successo sull’app diper celebrità dove, una famosa, Nivine Jay, lo ha prima ‘matchato‘, ma poi, credendolo un profilo fake, gli ha tolto il cuore. Ben, però, non si è dato per vinto e ha inviato alla ragazza un video su Instagram: “Ehi Nivine, perché mi hai scartato? Sono io…” Nivine ha poi condiviso l’accaduto con i suoi 44mila follower: “Ripensando alla volta che ho matchato con Bensu Raya e ho pensato fosse un fake, così ho tolto il match e lui mi ha mandato un video su Instagram. Scusa Ben“, ha ...

gayburg : Ben Affleck si iscrive ad un'app di incontri, ma viene scartato perché pensano sia uno scherzo - thonyromano : Ben Affleck scambiato per un fake su una dating app - wellnessrain : RT @infoitcultura: Ben Affleck 'rifiutato' da una celebre tiktoker su un'app di dating: credeva fosse un fake - infoitcultura : Una donna ha tolto il match a Ben Affleck perché pensava non fosse lui - infoitcultura : Jennifer Lopez e Ben Affleck, è ritorno di fiamma tra i due ex? -