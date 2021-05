Attenzione a questo insetto: “Uccide le vostre piante!” (Di mercoledì 5 maggio 2021) I parassiti rappresentano un vero e proprio problema per chi ama coltivare le piante nel proprio giardino, balcone o terrazzo. Tra gli esemplari più pericolosi in grado di colonizzare numerose piante è la Cocciniglia. Si tratta di un vero e proprio nemico della vegetazione che nella maggior parte delle volte risulta difficile trovarlo. La Cocciniglia appartiene alla famiglia degli afidi, nel mondo naturale sono presenti più di 7.000 specie di questo parassita, che provengono da una famiglia conosciuta con il nome di Rhynchota. A consentire a questi insetti di diffondersi velocemente e attaccare le piante è la loro rapidità di riproduzione attraverso le uova. Si nutrono soprattutto della linfa dei vegetali, provocandone la distruzione totale delle piante. La Cocciniglia: un insetto dannoso e pericoloso per le piante Se le piante vengono attaccate dalla ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 5 maggio 2021) I parassiti rappresentano un vero e proprio problema per chi ama coltivare le piante nel proprio giardino, balcone o terrazzo. Tra gli esemplari più pericolosi in grado di colonizzare numerose piante è la Cocciniglia. Si tratta di un vero e proprio nemico della vegetazione che nella maggior parte delle volte risulta difficile trovarlo. La Cocciniglia appartiene alla famiglia degli afidi, nel mondo naturale sono presenti più di 7.000 specie diparassita, che provengono da una famiglia conosciuta con il nome di Rhynchota. A consentire a questi insetti di diffondersi velocemente e attaccare le piante è la loro rapidità di riproduzione attraverso le uova. Si nutrono soprattutto della linfa dei vegetali, provocandone la distruzione totale delle piante. La Cocciniglia: undannoso e pericoloso per le piante Se le piante vengono attaccate dalla ...

