AS Roma, continua l’effetto Mourinho: in Borsa vola al +12.6% (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – Il titolo della Roma vola anche oggi in Borsa. Trascinate dall”effetto Mourinho’ – ieri annunciato come nuovo allenatore per la prossima stagione – le azioni giallorosse registrano infatti un +12,68% e passano dai 0.32 euro di ieri alla valutazione attuale di 0.36. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021)– Il titolo dellaanche oggi in. Trascinate dall”effetto’ – ieri annunciato come nuovo allenatore per la prossima stagione – le azioni giallorosse registrano infatti un +12,68% e passano dai 0.32 euro di ieri alla valutazione attuale di 0.36.

AzzolinaLucia : Stamani ho visitato l’Istituto di Istruzione Superiore “Cine-Tv Roberto Rossellini”, a Roma. Continua qui:… - redazioneiene : . @Pres_Casellati un volo a spese pubbliche sulla tratta Venezia-Roma, “casa-lavoro”, dopo il caso dei 124 voli che… - Kaiser__Franz : Insomma, magicamente tutti fan di Mou? Io per tantissimo tempo l'ho insultato, poi ho cominciato a vedere la questi… - stefaniatrenti3 : RT @soniabetz1: intanto la @Pres_Casellati continua comodamente a viaggiare con voli di Stato per tornare a casa da Roma. Così questa sett… - lvoir : RT @soniabetz1: intanto la @Pres_Casellati continua comodamente a viaggiare con voli di Stato per tornare a casa da Roma. Così questa sett… -