Amazon.Elezioni RLS, la UGL seconda forza sindacale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Elezioni degli RLS nello stabilimento Amazon di Castel San Giovanni prima volta in assoluto per i lavoratori italiani nella storia della multinazionale di Jeff Bezos. Promo posto nel podio degli RLS per la Cgil, primo sindacato con il 46,1% e 6 delegati, poi si è piazzato l’Ugl, seconda forza con il 33,9% e 4 delegati. ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di mercoledì 5 maggio 2021)degli RLS nello stabilimentodi Castel San Giovanni prima volta in assoluto per i lavoratori italiani nella storia della multinazionale di Jeff Bezos. Promo posto nel podio degli RLS per la Cgil, primo sindacato con il 46,1% e 6 delegati, poi si è piazzato l’Ugl,con il 33,9% e 4 delegati. ... L'articolo UGL SICILIA.

flaviop98515714 : Grande successo di UGL in Amazon alle elezioni per la rappresentanza sindacale congratulazioni e buon lavoro ????????… - pamonty64 : RT @FilcamsER: ?? Prime elezioni RSU Amazon Piacenza. La FILCAMS CGIL È IL PRIMO SINDACATO con 6 eletti su 12! ???? - FilcamsER : ?? Prime elezioni RSU Amazon Piacenza. La FILCAMS CGIL È IL PRIMO SINDACATO con 6 eletti su 12! ???? - Barby7010 : AMAZON. È la Filcams CGIL il primo sindacato alle prime elezioni nello stabilimento di Piacenza - sensi_tommaso : #virtualpolitik Il nuovo libro pubblicato da me e @giocrisanti è ora disponibile anche su Amazon. -