Aggrediscono e rapinano tassista a Milano | due arresti

Ultime Notizie dalla rete : Aggrediscono rapinano

IL GIORNO

Nuova violenta aggressione ai danni di un tassista milanese . E torna l'incubo delle rapine choc. L'ultimo episodio è avvenuto in corso Garibaldi, dove due uomini, entrambi italiani, sono saliti a ...Venerdi 23 aprile la polizia ferroviaria di Brescia ha arrestato due minorenni, un marocchino di 16 anni e un rumeno di 15, accusati di due rapine ai danni di altri minorenni. I poliziotti sono stati ...E torna l'incubo delle rapine choc. L'ultimo episodio è avvenuto in corso Garibaldi, dove due uomini, entrambi italiani, sono saliti a bordo e durante il percorso hanno aggredito il conducente, un ...15 indagati, 4.896 persone controllate, di cui 1.066 persone con precedenti. 237 pattuglie impegnate nelle stazioni e 15 in abiti civili per attività antiborseggio. 75 i servizi di vigilanza a bordo t ...