Will Smith annuncia: "Via la pancetta, tornerò in forma", la svolta documentata su Youtube (Di martedì 4 maggio 2021) Will Smith ha mostrato una sua foto in 'pessima forma fisica' e ha dichiarato di voler ritornare l'adone di una volta grazie a una partnership con Youtube Stare chiusi in casa può intaccare la forma fisica di chiunque. Persino un divo hollywoodiano come Will Smith è uscito "a pezzi" da questa pandemia e, in occasione di una foto postata nel suo profilo Instagram, ha mostrato le conseguenze sul suo corpo degli spuntini a mezzanotte. Con l'obiettivo di tornare alla forma smagliante di un tempo, Smith ha annunciato una partnership con Youtube per documentare i suoi progressi. Come riportato da Men's Health, in occasione dell'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Will ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 maggio 2021)ha mostrato una sua foto in 'pessimafisica' e ha dichiarato di voler ritornare l'adone di una volta grazie a una partnership conStare chiusi in casa può intaccare lafisica di chiunque. Persino un divo hollywoodiano comeè uscito "a pezzi" da questa pandemia e, in occasione di una foto postata nel suo profilo Instagram, ha mostrato le conseguenze sul suo corpo degli spuntini a mezzanotte. Con l'obiettivo di tornare allasmagliante di un tempo,hato una partnership conper documentare i suoi progressi. Come riportato da Men's Health, in occasione dell'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram,...

Lizzie35084630 : RT @federicacaladea: Per me Will Smith sempre bono, pure con la buzzetta. - infoitcultura : Will Smith e la foto virale della sua 'forma fisica peggiore di sempre', uno di noi - gioichinen : Il mio nuovo obiettivo è quello di avere la stessa confidence di Will Smith con il suo fisico - 3cinematographe : #WillSmith e Alicia Keys alla guida delle docuserie su YouTube Originals - GrezzoDiamante : RT @leleunz77719427: Non inseguire le persone. Sii sempre te stesso, fai le tue cose e lavora sodo. Le persone giuste quelle che in realtà… -