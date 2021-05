Un passo dal cielo 7 è più che un sogno, parla Daniele Liotti (Di martedì 4 maggio 2021) In un’intervista al FattoQuotidiano, Daniele Liotti parla di sé e del futuro: scopriamo cosa ha detto. Ogni giovedì sera su Rai1 è un appuntamento fisso: Un passo dal cielo è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 4 maggio 2021) In un’intervista al FattoQuotidiano,di sé e del futuro: scopriamo cosa ha detto. Ogni giovedì sera su Rai1 è un appuntamento fisso: Undalè… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

comunevenezia : #SaloneNauticoVenezia Tra meno di un mese apre i battenti la seconda edizione del Salone Nautico Venezia Dal 29… - capuanogio : Secondo #MD il #Psg ha presentato a #Messi un'offerta per un contratto biennale con opzione per un terzo anno che v… - ossiimori : @benztrvk a un passo dal dirupo - bvstiadiSatana : @marteizzando Ad un passo dal silenziarti non posso ritrovarmelo sotto agli occhi come un qualunque diavolo tentato… - robyhad : RT @REvCivica: Scontro totale davanti al TAR sui rifiuti a Roma tra @virginiaraggi e @nzingaretti. Dopo cinque anni Roma è ancora sporca,… -