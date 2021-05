Ultime Notizie Roma del 04-05-2021 ore 11:10 (Di martedì 4 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono al momento 20 le vittime è una cinquantina i feriti del crollo a Città del Messico di un ponte della metropolitana sopraelevata al passaggio di un convoglio video sui siti E social media mostra nuova con i sospesi a mezz’aria mentre le sirene delle ambulanze risuonano nelle vicinanze un filmato su millennio TV mostra il momento del crollo il ponte che si accascia su auto in transito sotto è arrivata una gru per facilitare le operazioni di soccorso la sindaca Claudia scendano esclude ci sia persone intrappolate sotto le macerie e Tender i vaccini astrazeneca Johnson & Johnson anche gli under 60 l’intenzione del commissario figliuolo secondo cui se non Si useranno tutti i vaccini la campagna non raggiungerai i risultati voluti cari positivi nelle Ultime ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 maggio 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono al momento 20 le vittime è una cinquantina i feriti del crollo a Città del Messico di un ponte della metropolitana sopraelevata al passaggio di un convoglio video sui siti E social media mostra nuova con i sospesi a mezz’aria mentre le sirene delle ambulanze risuonano nelle vicinanze un filmato su millennio TV mostra il momento del crollo il ponte che si accascia su auto in transito sotto è arrivata una gru per facilitare le operazioni di soccorso la sindaca Claudia scendano esclude ci sia persone intrappolate sotto le macerie e Tender i vaccini astrazeneca Johnson & Johnson anche gli under 60 l’intenzione del commissario figliuolo secondo cui se non Si useranno tutti i vaccini la campagna non raggiungerai i risultati voluti cari positivi nelle...

Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi, 144 vittime. L'u… - Corriere : Usa, Fda è pronta ad autorizzare il vaccino Pfizer per i 12-15 enni - sole24ore : #Coronavirus, in calo #contagi (5.948), positività ai #tamponi (4,9%) e decessi (256) - forumterzosett : RT @GrSociale: ?? È online una nuova edizione del #Grs: scopri le ultime notizie sul sociale ?? Ascolta il notiziario del #4maggio ?? https:/… - GrSociale : ?? È online una nuova edizione del #Grs: scopri le ultime notizie sul sociale ?? Ascolta il notiziario del #4maggio… -