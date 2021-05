Twitter Spaces per chi ha almeno 600 follower | Punto Informatico (Di martedì 4 maggio 2021) La nuova funzionalità Spaces di Twitter, ispirata alle dinamiche di Clubhouse, è ora accessibile a tutti coloro che hanno almeno 600 follower. Twitter Spaces per chi ha almeno 600 follower Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Twitter Spaces per chi ha almeno 600 follower Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 4 maggio 2021) La nuova funzionalitàdi, ispirata alle dinamiche di Clubhouse, è ora accessibile a tutti coloro che hanno600per chi ha600. Read MoreL'articoloper chi ha600proviene da HelpMeTech.

franzrusso : #TwitterSpaces ?? continua ad evolversi. Da oggi è disponibile per gli utenti che hanno più di 600 follower e prossi… - franzrusso : #TwitterSpaces ?? da oggi per utenti con più di 600 follower, con possibilità di: ???creare spazi a pagamento ???progr… - Inter : Siamo LIVE per il secondo tempo di #CrotoneInter ?? - mcanducci : Davvero interessante la possibilità di attivare #Twitter #Spaces a pagamento. - fuoridallabolla : RT @maxparisiRTL: Il nuovo che avanza -