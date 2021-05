Trucco per cucinare le polpette di ricotta e spinaci in friggitrice ad aria (Di martedì 4 maggio 2021) Oggi vediamo come cucinare le polpette di ricotta e spinaci nella friggitrice ad aria! Ecco la ricetta ed il Trucco per ottenere delle polpette perfette. Ingredienti: cubetti di spinaci surgelati (0 100 g spinaci cotti) 1uovo 100 gr ricotta 50 gr pangrattato q.b.sale a piacere del formaggio grattugiato Nel mixer, o nel Bimby inserire gli spinaci ben strizzati, la ricotta, il pangrattato, l’uovo e salare. Se si vuole, si può aggiungere del formaggio grattuggiato o filante, a vostra preferenza. Tritare tutto fino ad avere un impasto morbido ma non appiccicoso. Se necessario aggiungere altro pangrattato. Formate poi delle palline, e mettetele nella ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 4 maggio 2021) Oggi vediamo comeledinellaad! Ecco la ricetta ed ilper ottenere delleperfette. Ingredienti: cubetti disurgelati (0 100 gcotti) 1uovo 100 gr50 gr pangrattato q.b.sale a piacere del formaggio grattugiato Nel mixer, o nel Bimby inserire gliben strizzati, la, il pangrattato, l’uovo e salare. Se si vuole, si può aggiungere del formaggio grattuggiato o filante, a vostra preferenza. Tritare tutto fino ad avere un impasto morbido ma non appiccicoso. Se necessario aggiungere altro pangrattato. Formate poi delle palline, e mettetele nella ...

