The Elder Scrolls Online, presto potrete farvi accompagnare nelle vostre avventure da due nuovi personaggi (Di martedì 4 maggio 2021) C'è una novità particolare a Tamriel, nell'universo di The Elder Scrolls Online. Come si legge sul blog di Playstation, infatti, dal prossimo 8 giugno i giocatori avranno la possibilità di farsi accompagnare nelle loro avventure da no tra due personaggi customizzabili. Le due new entry, Bastian Hallix e Mirri Elendis hanno due personalità molto diverse e possono essere utili durante i combattimenti. Qua sotto riportiamo tradotte le informazioni che abbiamo finora sui due Compagni. "Con il Companions System, abbiamo voluto fornire ai nostri giocatori un nuovo alleato che possono portare nelle loro avventure per fornire compagnia e supporto in combattimento", spiega Rich Lambert, direttore creativo di ESO. "Quando si avventurano con un ... Leggi su eurogamer (Di martedì 4 maggio 2021) C'è una novità particolare a Tamriel, nell'universo di The. Come si legge sul blog di Playstation, infatti, dal prossimo 8 giugno i giocatori avranno la possibilità di farsiloroda no tra duecustomizzabili. Le due new entry, Bastian Hallix e Mirri Elendis hanno due personalità molto diverse e possono essere utili durante i combattimenti. Qua sotto riportiamo tradotte le informazioni che abbiamo finora sui due Compagni. "Con il Companions System, abbiamo voluto fornire ai nostri giocatori un nuovo alleato che possono portareloroper fornire compagnia e supporto in combattimento", spiega Rich Lambert, direttore creativo di ESO. "Quando si avventurano con un ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Mai più soli su #TheElderScrollOnline - Eurogamer_it : Mai più soli su #TheElderScrollOnline - Atekarri : RT @Nomadica_: ILLUMINATED TEXTS di R. Bruce Elder / 1982, 180 mins, colour / sub ITA & ESP [ all'interno del programma - THE CINEMA WE NEE… - kenji41482104 : RT @Nomadica_: ILLUMINATED TEXTS di R. Bruce Elder / 1982, 180 mins, colour / sub ITA & ESP [ all'interno del programma - THE CINEMA WE NEE… - movimcat : RT @Nomadica_: ILLUMINATED TEXTS di R. Bruce Elder / 1982, 180 mins, colour / sub ITA & ESP [ all'interno del programma - THE CINEMA WE NEE… -