Sondaggi Ipsos | Pd | la Lega è a solo un punto di distanza

(Di martedì 4 maggio 2021) Il gradimento del premier Draghi è in calo rispetto a marzo di quattro punti e si attesta al 58%. Rimane invece stabile al 56% quello del governo. A dirlo sono gli ultimiper il Corriere della Sera. Secondo l’istituto, “il mese di aprile ha fatto registrare un andamento ondivago dell’opinione pubblica nei confronti del governo e del presidente Draghi”. Nella prima metà del mese la fiducia nei confronti di premier ed esecutivo è crollato a causa “dello scontento per l’andamento della campagna vaccinale e per il protrarsi dei provvedimenti restrittivi”. Nella seconda metà del mese c’è stata una ripresa del consenso dovuta essenzialmente a tre fattori: “l’allentamento delle misure e la riapertura di molte attività; l’aver oltrepassato la soglia di 500 mila vaccinazioni al giorno; a presentazione de Pnrr”. L’ex premier ...

... ideato e realizzato dall' Area Studi dell'associazione insieme con il partner di ricerca. Gli intervistati non hanno dubbi sugli effetti che oltre un anno di chiusure e Dad ci saranno per gli ...A 15 mesi dall'arrivo della pandemia, secondo iche Italia abbiamo davanti oggi? Un paese stanco, dove covano tensioni sociali e rabbie più ... nell'ultimo rapportoFlair, "una danza ...I risultati di una ricerca dell’Area Studi Legacoop e Ipsos. La chiusura di nidi e materne è ricaduta sulle madri (52%), ma con ripercussioni su tutto il nucleo familiare. «Cruciali gli investimenti d ...Le rilevazioni di Swg per il Tg di La7: il partito del senatore di Scandicci sempre più in crisi. Ma anche il Carroccio è in difficoltà e fa guadagnare voti a Fratelli d'Italia ...