Serie C, ufficiale: il Tribunale dichiara il fallimento della Sambenedettese (Di martedì 4 maggio 2021) La Sambenedettese è stata dichiarata ufficialmente fallita. La Sambenedettese è fallita: questo è quanto deciso dal Tribunale di Ascoli Piceno dopo la situazione difficile in cui versava ormai da diversi mesi il club, che militava nel girone B di Serie C.Dopo aver dichiarato il fallimento questa mattina, il Tribunale, ha concesso l'esercizio provvisorio per permettere alla squadra di San Benedetto del Tronto di disputare i playoff, con primo impegno domenica sul campo del Matelica.Come riportato dal'"Ansa", sono stati nominati dal Tribunale, come curatori fallimentari i commercialisti Franco Zazzetta, Massimiliano Pulcini e l’avvocato Francesco Voltattorni. Il fallimento era stato chiesto da alcuni fornitori di beni e ... Leggi su mediagol (Di martedì 4 maggio 2021) Laè statata ufficialmente fallita. Laè fallita: questo è quanto deciso daldi Ascoli Piceno dopo la situazione difficile in cui versava ormai da diversi mesi il club, che militava nel girone B diC.Dopo averto ilquesta mattina, il, ha concesso l'esercizio provvisorio per permettere alla squadra di San Benedetto del Tronto di disputare i playoff, con primo impegno domenica sul campo del Matelica.Come riportato dal'"Ansa", sono stati nominati dal, come curatori fallimentari i commercialisti Franco Zazzetta, Massimiliano Pulcini e l’avvocato Francesco Voltattorni. Ilera stato chiesto da alcuni fornitori di beni e ...

