Se è l’uomo a mettere lo smalto (Di martedì 4 maggio 2021) L’ultimo è stato Fedez, postando sui social le unghie ricoperte di smalto fluo. Ma prima di lui già Achille Lauro ci aveva riservato in più occasioni dei look a dir poco stravaganti, accompagnati da unghie rigorosamente laccate di nero. Lo smalto per gli uomini non è più un tabù. E meno male. In un mondo sempre pronto a giudicare tutto e tutti, le polemiche non sono comunque mancate, tra chi ha gridato allo scandalo e chi invece ha guardato con divertimento il dilagare di questa nuova tendenza beauty. Che personalmente mi fa sorridere, ma non mi smuove poi tanto! In fatto di tendenze la moda ci ha insegnato ad aspettarci di tutto. Le donne ormai si sposano con i pantaloni, gli adolescenti si tingono le ciocche dei capelli di fucsia o di giallo, le nonne si gonfiano le labbra a suon di botulino, i padri di famiglia si spalmano le creme ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 4 maggio 2021) L’ultimo è stato Fedez, postando sui social le unghie ricoperte difluo. Ma prima di lui già Achille Lauro ci aveva riservato in più occasioni dei look a dir poco stravaganti, accompagnati da unghie rigorosamente laccate di nero. Loper gli uomini non è più un tabù. E meno male. In un mondo sempre pronto a giudicare tutto e tutti, le polemiche non sono comunque mancate, tra chi ha gridato allo scandalo e chi invece ha guardato con divertimento il dilagare di questa nuova tendenza beauty. Che personalmente mi fa sorridere, ma non mi smuove poi tanto! In fatto di tendenze la moda ci ha insegnato ad aspettarci di tutto. Le donne ormai si sposano con i pantaloni, gli adolescenti si tingono le ciocche dei capelli di fucsia o di giallo, le nonne si gonfiano le labbra a suon di botulino, i padri di famiglia si spalmano le creme ...

GiuseppeGherar1 : @sofcku @doluccia16 @sofcku si è vero ma con la differenza è che la donna ha cominciato a mettere i pantaloni dicia… - Lukyluke311 : RT @giuliomeotti: @HSkelsen Il loro modo di occuparsi dei diritti dei trans è mettere la censura sulla famiglia naturale, che è l’unico luo… - chiaragasia9900 : Fermi tutti. Voi non potete mettere l'uomo dei miei sogni in una serie ???????? Ps. Ma perché gli attori turchi sono t… - antipaticq : @isaawh0 “qualsiasi uomo” poteva mettere la foto del vicino di casa e invece no, guarda caso la faccia di fedez. io… - Popopozau : Il problema è in alto, in una dirigenza lontana dalla squadra, dove non c'è nessun 'uomo di calcio' ma solo gente… -

Ultime Notizie dalla rete : l’uomo mettere Com’è che gli uomini hanno iniziato a mettersi lo smalto Il Post