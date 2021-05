Renzi e lo 007 Mancini, per Salvini “è assolutamente normale”: “Ho incontrato decine di esponenti dei servizi. Polemica inesistente” (Di martedì 4 maggio 2021) “Io di esponenti dei servizi segreti ne ho incontrati a decine, non sull’autogrill, ma per parlare di immigrazione, sicurezza. Mi sembra assolutamente normale, poi uno può incontrarli in un autogrill o nel suo ufficio, non mi sembra niente di particolare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, conversando con i giornalisti a margine della presentazione delle proposte della Lega sull’Agricoltura, a proposito dell’incontro tra Matteo Renzi e l’agente Marco Mancini raccontato da report (su Rai3) in un servizio di Giorgio Mottola. “Io quando li incontro parlo di sicurezza nazionale, non di politica. Ma mi sembra che la Polemica sia inesistente”. Sostieni ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) “Io dideisegreti ne ho incontrati a, non sull’autogrill, ma per parlare di immigrazione, sicurezza. Mi sembra, poi uno può incontrarli in un autogrill o nel suo ufficio, non mi sembra niente di particolare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, conversando con i giornalisti a margine della presentazione delle proposte della Lega sull’Agricoltura, a proposito dell’incontro tra Matteoe l’agente Marcoraccontato da report (su Rai3) in uno di Giorgio Mottola. “Io quando li incontro parlo di sicurezza nazionale, non di politica. Ma mi sembra che lasia”. Sostieni ...

