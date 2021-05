Razzo cinese in rotta di collisione con la terra, anche l’Italia a rischio (Di martedì 4 maggio 2021) Il Razzo cinese Long March 5B sta rientrando in modo incontrollato nell’atmosfera terrestre ed anche l’Italia rischia la caduta di frammenti Un Razzo cinese, dopo essere partito da Wenchang, nella provincia cinese di Hainan, il 29 aprile scorso e aver portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale cinese, Long March 5B sta tornando sulla terra. Tuttavia il suo rientro, che dovrebbe essere intorno al 10 maggio con un’incertezza di un paio giorni, sta avvenendo in modo incontrollato e il luogo del suo atterraggio, quindi, è ancora sconosciuto. Probabilmente i suoi frammenti, secondo gli esperti, cadranno negli oceani, che coprono il 70% circa della superficie terrestre. Il Razzo A ... Leggi su zon (Di martedì 4 maggio 2021) IlLong March 5B sta rientrando in modo incontrollato nell’atmosfera terrestre edrischia la caduta di frammenti Un, dopo essere partito da Wenchang, nella provinciadi Hainan, il 29 aprile scorso e aver portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale, Long March 5B sta tornando sulla. Tuttavia il suo rientro, che dovrebbe essere intorno al 10 maggio con un’incertezza di un paio giorni, sta avvenendo in modo incontrollato e il luogo del suo atggio, quindi, è ancora sconosciuto. Probabilmente i suoi frammenti, secondo gli esperti, cadranno negli oceani, che coprono il 70% circa della superficie terrestre. IlA ...

