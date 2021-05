Rai | un democratico commissariamento per l’alternativa

(Di martedì 4 maggio 2021) Attorno alla vicenda Fedez, che in serata farà il suo ingresso nella commissione parlamentare di vigilanza (Sergio Zavoli si starà rivoltando nella tomba), è divampato il consueto dibattito sulla governance della Rai. Anzi, chiamiamoli vertici, gruppi dirigenti, visto che giustamente il termine reaganiano è stato ripudiato dallo stesso Mario Draghi e non solo dalle sinistre-sinistre. Tuttavia, la noia rischia di prevalere sul dramma. In verità, ci sarebbe proprio bisogno, eccome, di una nuova legge. Il problema viene dalla quantità di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Giorgiolaporta : Se la #Rai è ancora la casa di tutti, lancio una proposta: diamo gli stessi minuti nella stessa fascia oraria di… - repubblica : ?? Concertone e caso Fedez: Pd e M5S chiedono dimissioni dei vertici Rai. Letta: 'Tv pubblica si scusi'. Di Maio: 'N… - DeerEwan : RT @PBerizzi: Il paradosso di un Paese democratico: censura chi si batte contro gli omofobi e tollera gli squadristi che onorano pubblicam… - BCarazzolo : RT @PBerizzi: Il paradosso di un Paese democratico: censura chi si batte contro gli omofobi e tollera gli squadristi che onorano pubblicam… - Mary96442124 : RT @Giorgiolaporta: Se la #Rai è ancora la casa di tutti, lancio una proposta: diamo gli stessi minuti nella stessa fascia oraria di #Fedez…

AGI - Le tensioni fra il Partito Democratico e la Lega arrivano sulla scrivania di Mario Draghi. E' il segretario del Pd, Enrico Letta, a sollevare il tema nel corso del colloquio, in cui sono stati t ...