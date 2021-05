Piove, mette al riparo i clienti: ristoratore multato (e umiliato) (Di martedì 4 maggio 2021) Multa da 400 euro e chiusura per 5 giorni al locale che ha fatto spostare i clienti al chiuso a causa del temporale. Scoppia il caso. E i ristoratori chiedono regole certe Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 maggio 2021) Multa da 400 euro e chiusura per 5 giorni al locale che ha fatto spostare ial chiuso a causa del temporale. Scoppia il caso. E i ristoratori chiedono regole certe

toro51071 : Piove, mette al riparo i clienti: ristoratore multato (e umiliato) - mummy53690440 : Piove, mette al riparo i clienti: ristoratore multato (e umiliato) - sonoaaale : Piove Mia sorella: mette le scarpe bianche nuove per andare in campagna - pensa_se_piove : @mininmattia2003 Del tipo che si lamentano per mezzo voto di differenza ma se uno mette 8 verifiche in una settimana non è un problema. - miciobigio : RT @verderameblu: Le 11:20 e sul treno ho già sentito le seguenti frasi: - “se la ragazza ha più peli di me addosso manco la abbraccio.” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Piove mette Piove, mette al riparo i clienti: ristoratore multato (e umiliato) Le regole messe in atto contro la pendemia da Covid - 19 sono un rebus. Poca chiarezza anche per i ristoratori , costretti ad allestire spazi esterni per accogliere i clienti. E in caso di maltempo ...

Resistenza - La Sesta Zona Don Gigetto dorme già, in piedi appoggiato a un tronco, con l'acqua che gli piove addosso e scorre ... che dà consigli e gli mette dei limiti può andare, ma un comandante, un simile a sé ma invecchiato,...

Piove, mette al riparo i clienti: ristoratore multato (e umiliato) ilGiornale.it Piove, mette al riparo i clienti: ristoratore multato (e umiliato) Multa da 400 euro e chiusura per 5 giorni al locale che ha fatto spostare i clienti al chiuso a causa del temporale. Scoppia il caso. E i ristoratori chiedono regole certe ...

Vaccini anti-Covid, piove oro su Big Pharma: Pfizer rivede al rialzo le vendite del 70% Il colosso Usa prevede di incassare nel 2021 grazie al suo farmaco 26 miliardi, molto più dei 15 stimati fino a poche settimane fa. Cresce la ...

Le regole messe in atto contro la pendemia da Covid - 19 sono un rebus. Poca chiarezza anche per i ristoratori , costretti ad allestire spazi esterni per accogliere i clienti. E in caso di maltempo ...Don Gigetto dorme già, in piedi appoggiato a un tronco, con l'acqua che gliaddosso e scorre ... che dà consigli e glidei limiti può andare, ma un comandante, un simile a sé ma invecchiato,...Multa da 400 euro e chiusura per 5 giorni al locale che ha fatto spostare i clienti al chiuso a causa del temporale. Scoppia il caso. E i ristoratori chiedono regole certe ...Il colosso Usa prevede di incassare nel 2021 grazie al suo farmaco 26 miliardi, molto più dei 15 stimati fino a poche settimane fa. Cresce la ...