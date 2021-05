ora che e' arrivato mourinho, i friedkin hanno intenzione di rinforzare la squadra? (Di martedì 4 maggio 2021) Da gazzetta.it mourinho meme E l'arrivo di mourinho alla Roma galvanizza, anche e soprattutto, la proprietà del club. Dan e Ryan friedkin salutano così il prossimo sbarco dlelo Special One nella Capitale:... Leggi su dagospia (Di martedì 4 maggio 2021) Da gazzetta.itmeme E l'arrivo dialla Roma galvanizza, anche e soprattutto, la proprietà del club. Dan e Ryansalutano così il prossimo sbarco dlelo Special One nella Capitale:...

Ultime Notizie dalla rete : ora che Prato: aveva 22 anni e un bimbo di 5 l'operaia morta. Rabbia dei colleghi: inaccettabile Per cause che ora la magistratura dovrà chiarire, la donna - mamma di una bimba - è rimasta agganciata ad un rullo e per lei non c'è stato nulla da fare, è morta ieri, stritolata sul posto

Moratti, futuro Inter? Mi affido a parole Zhang "Il futuro dell'Inter? La proprietà quando l'abbiamo conosciuta era affidabilissima e dovrebbe esserlo anche ora. Per quello che dicono loro, specialmente adesso. Mi affido alle loro parole, sono convinto che non parlano a vuoto. Se dicono che pensano di rimanere e migliorare l'Inter, ci devo credere". Lo ha ...

Ken Roczen Non vedo l'ora che arrivi la stagione outdoor Editrice Diamante SCG Da metà maggio tornano i turisti in Italia Mario Draghi lo dice prima in inglese e poi in italiano: “È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia e ovviamente non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo”. La precedenza alla lin ...

Transizione ecologica, Cingolani: “Non possiamo essere così stupidi da perdere l’occasione, lo dobbiamo ai nostri figli” Il ministro intervistato dal direttore della Stampa Massimo Giannini: «Resto fino a che servo, Draghi è un patrimonio di questo paese da preservare» ...

