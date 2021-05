Nodo di Pontesecco, nel 2022 l’inizio del cantiere per due nuove rotatorie (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo oltre 30 anni di discussioni, progetti, idee e confronti, è stata trovata una soluzione al “Nodo di Pontesecco”, il principale accesso viario dalla Val Brembana alla città di Bergamo. “Credo di sentirne parlare da sempre”, ironizza l’assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla. Ma, dopotutto, si tratta di un intervento non di facile risoluzione che riguarda uno dei nodi principali della viabilità del territorio bergamasco. L’obiettivo dell’intervento non è solo snellire il traffico e migliorare la connessione tra il capoluogo e il territorio a nord della città, ma anche aumentare la sicurezza in un tratto di strada interessato sovente da incidenti. I Comuni di Bergamo e Ponteranica, e la Provincia di Bergamo, perciò, hanno lavorato con impegno per cercare di trovare una soluzione a una delle principali criticità viarie di ingresso in città, il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo oltre 30 anni di discussioni, progetti, idee e confronti, è stata trovata una soluzione al “di”, il principale accesso viario dalla Val Brembana alla città di Bergamo. “Credo di sentirne parlare da sempre”, ironizza l’assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla. Ma, dopotutto, si tratta di un intervento non di facile risoluzione che riguarda uno dei nodi principali della viabilità del territorio bergamasco. L’obiettivo dell’intervento non è solo snellire il traffico e migliorare la connessione tra il capoluogo e il territorio a nord della città, ma anche aumentare la sicurezza in un tratto di strada interessato sovente da incidenti. I Comuni di Bergamo e Ponteranica, e la Provincia di Bergamo, perciò, hanno lavorato con impegno per cercare di trovare una soluzione a una delle principali criticità viarie di ingresso in città, il ...

