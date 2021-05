Napoleone e la storia di Nintendo attraverso le iconiche carte Hanafuda (Di martedì 4 maggio 2021) Che cosa hanno in comune Napoleone e Nintendo? Apparentemente nulla, eppure la storia del colosso giapponese dei videogiochi passa anche attraverso uno dei più grandi condottieri che la storia abbia mai visto. Per scoprire questo bizzarro collegamento, bisogna fare un lungo passo indietro al 1889, anno di fondazione dell’azienda da parte di Fusajiro Yamauchi. Quella che tutti oggi conoscono come l’azienda che ha dato vita al mitico Super Mario e a console da gioco storiche come il Game Boy, aveva ai tempi un business interamente basato sulla produzione delle Hanafuda, una tipologia di carte da gioco giapponesi che hanno fatto la fortuna della casa di Kyoto. Nintendo ha prodotto mazzi di carte per decenni, e non molti sanno che ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 4 maggio 2021) Che cosa hanno in comune? Apparentemente nulla, eppure ladel colosso giapponese dei videogiochi passa ancheuno dei più grandi condottieri che laabbia mai visto. Per scoprire questo bizzarro collegamento, bisogna fare un lungo passo indietro al 1889, anno di fondazione dell’azienda da parte di Fusajiro Yamauchi. Quella che tutti oggi conoscono come l’azienda che ha dato vita al mitico Super Mario e a console da gioco storiche come il Game Boy, aveva ai tempi un business interamente basato sulla produzione delle, una tipologia dida gioco giapponesi che hanno fatto la fortuna della casa di Kyoto.ha prodotto mazzi diper decenni, e non molti sanno che ...

ciutopia_514 : RT @rakyhARTness: MA GUARDATE COME SE LA RIDE BARBERO CON UN FUCILE IN MANO! ?????? MI FA MORÌ QUEST'UOMO! ?? Ricordo che stasera alle 21.10… - germanshepard8 : #4maggio 1814 – #Napoleone Bonaparte arriva a Portoferraio sull'isola d'#Elba, dove inizia il suo #esilio. #storia - GameXperienceIT : Napoleone e la storia di Nintendo attraverso le iconiche carte Hanafuda - storiainrete : Napoleone senza maschera. In edicola il nuovo speciale di Storia in Rete - NorbertoBottani : RT @Naufraghi_e: Napoleone, 200 anni dopo. Fu vera gloria? -