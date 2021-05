Mourinho: Cambiasso, mi ha sorpreso la tempistica (Di martedì 4 maggio 2021) "Mi ha sorpreso la tempistica, ma immaginavo qualcosa del genere dopo le sue ultime parole quando ha detto che l'Inter era speciale ma che non avrebbe avuto problemi ad allenare una squadra italiana". ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) "Mi hala, ma immaginavo qualcosa del genere dopo le sue ultime parole quando ha detto che l'Inter era speciale ma che non avrebbe avuto problemi ad allenare una squadra italiana". ...

Mourinho alla Roma, le 5 gare storiche dello Special One - Top News Sembrano infrangersi qui le velleità dell'Inter, ma Mourinho all'intervallo stravolge la squadra con due cambi: Balotelli e Motta al posto di Chivu e Cambiasso e questi si riveleranno importantissimi.

Quando Mourinho era il nemico Sembra essere tutto sparito nei byte di un tweet e di un comunicato, ma c’era una volta un José Mourinho che della Roma era un nemico sportivo, tra i più battaglieri e ...

