Milan | il messaggio di Donnarumma ai tifosi dopo il confronto

Leggi su serieanews

(Di martedì 4 maggio 2021)ildella settimana scorsa,ha rilasciato delle dichiarazioni suie sull’Europeo. Ilè in piena lotta per la qualificarsi alla prossima Champions League, ela vittoria sul Benevento per 2-0 di sabato scorso è tornato tra le prime quattro posizioni in classifica. Ma a far molto rumore in casa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.