LIVE Fognini-Berrettini 3-6 4-6, Masters1000 Madrid in DIRETTA: vittoria a senso unico per il romano (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA vittoria DI Berrettini 18.32 La DIRETTA LIVE del derby italiano fra Matteo Berrettini e Fabio Fognini finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per commenti ed analisi sul torneo di Madrid. Buon tennis a tutti! 18.30 Berrettini si prende quindi gli ottavi di finale dove affronterà il vincente della sfida fra Albert Ramos-Vinolas e Federico Delbonis, confronto che andrà in scena domani. Ritroveremo in campo l’azzurro nella giornata di giovedì. 18.29 Un Berrettini in grande spolvero quello visto sulla terra battuta della Caja Magica. Il giocatore romano ha servito il 74% di prime in campo con addirittura l’85% ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADI18.32 Ladel derby italiano fra Matteoe Fabiofinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per commenti ed analisi sul torneo di. Buon tennis a tutti! 18.30si prende quindi gli ottavi di finale dove affronterà il vincente della sfida fra Albert Ramos-Vinolas e Federico Delbonis, confronto che andrà in scena domani. Ritroveremo in campo l’azzurro nella giornata di giovedì. 18.29 Unin grande spolvero quello visto sulla terra battuta della Caja Magica. Il giocatoreha servito il 74% di prime in campo con addirittura l’85% ...

SSportNetwork : #SuperSportTuesday #Tennis #AtpMadrid #Berrettini vince il #derby con #Fognini 6-3 6-4 e vola agli #ottavi dove tro… - zazoomblog : LIVE Fognini-Berrettini 3-6 1-2 Masters1000 Madrid in DIRETTA: il romano avanti un set e un break - #Fognini-Berret… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Fognini 6-3 0-1 Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Fognini #Masters… - claudiobarbier : RT @SkySport: Berrettini-Fognini al Madrid Open, il risultato in diretta LIVE della partita ? #BerrettiniFognini Su Sky Sport Uno ? #SkyTen… - SkySport : Berrettini-Fognini al Madrid Open, il risultato in diretta LIVE della partita ? #BerrettiniFognini Su Sky Sport Uno… -