Lapo Elkann a Fedez | “Vendi la Lamborghini per una Panda? Saggio Chissà se reggerai l’emozione della 4X4 in off-road”

"Un santo in Lamborghini potevamo risparmiarcelo". Così il sindacalista Marco Bentivogli su Fedez e sull'ormai noto caso Rai. Una frase citata più volte dai detrattori del rapper tanto che lui stesso nelle scorse ore ha fatto alcune Instagram stories: "Ok, vi do una novità: vendo la Lamborghini, non la uso tanto. Non ho più la Lamborghini. Quindi questa rafforza e dà più credibilità alle parole che dico? Cioè se mi compro una Panda posso dire quello che penso?". Ed ecco che nel dibattito si inserisce, in modo ironico, Lapo Elkann: "Saggia scelta. Fatti sentire Fedez che ti aiuto a sceglierla. Ps: preparati non so se reggeresti l'emozione della 4×4 in off-road", scrive in un tweet che ha raccolto ...

