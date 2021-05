J-Ax, cancellata la data al Mediolanum Forum prevista il 20 giugno (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo aver subito due rinvii a causa dell’emergenza sanitaria, l’attesissima data di J-Ax al Mediolanum Forum di Assago prevista per il prossimo 20 giugno è stata cancellata. Lo stesso artista ha dato l’annuncio in un video postato sui suoi canali ufficiali, nel quale ha rilasciato un’importante dichiarazione a riguardo: J-Ax, cancellata la data al Mediolanum Forum, l’importante annuncio dell’artista Vi avevo promesso un grande concerto al Forum. Un live in cui ci saremmo potuti abbracciare e divertire. Questo, però, in sicurezza. Ed è questo il motivo che ha portato il concerto a essere, purtroppo, rimandato tre volte. Vi avevo promesso anche vi avrei restituito i soldi, piuttosto che trattenerli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo aver subito due rinvii a causa dell’emergenza sanitaria, l’attesissimadi J-Ax aldi Assagoper il prossimo 20è stata. Lo stesso artista ha dato l’annuncio in un video postato sui suoi canali ufficiali, nel quale ha rilasciato un’importante dichiarazione a riguardo: J-Ax,laal, l’importante annuncio dell’artista Vi avevo promesso un grande concerto al. Un live in cui ci saremmo potuti abbracciare e divertire. Questo, però, in sicurezza. Ed è questo il motivo che ha portato il concerto a essere, purtroppo, rimandato tre volte. Vi avevo promesso anche vi avrei restituito i soldi, piuttosto che trattenerli ...

