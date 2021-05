Inter | Sala | inevitabile tifosi in piazza

MediasetTgcom24 : Assembramenti al Duomo per lo scudetto dell'Inter, sindaco Sala nella bufera #beppesala - fattoquotidiano : Inter, Sala: “Impossibile evitare che i tifosi scendessero in piazza. Salvini? Critica, ma c’erano anche i leghisti… - Open_gol : «Chiudere Piazza Duomo avrebbe peggiorato la situazione» Renato Saccone, prefetto di Milano - stefanoruggier4 : RT @internewsit: Festa Inter, Sala: «Valutato con il prefetto: prevedibile e inevitabile!» - - IStajano : RT @HoaraBorselli: Sala: 'Tifosi Inter in Duomo? Era inevitabile' @MediasetTgcom24 Un politico che si assume le sue responsabilità. Sala… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sala

Così il sindaco di Milano, Giuseppe, ha commentato in un video sui social gli assembramenti di domenica sera, e soprattutto in piazza Duomo, dei tifosi dell'. "Io capisco che le immagini di ..."Critiche dalla Lega? Erano in piazza a festeggiare" Il sindaco di Milano, Giuseppe, torna sulla polemica relativa ai festeggiamenti per lo scudetto dell'in piazza Duomo , dove domenica i ...Il sindaco di Milano esprime la sua opinione sugli assembramenti in centro città per celebrare lo scudetto nerazzurro.Il prefetto Saccone: non abbiamo chiuso per ragioni di ordine pubblico e sicurezza. Proteste sui social: un anno di sacrifici, familiari morti senza l'ultimo saluto e ora per il ...