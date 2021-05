Ferrari, utile di 206 milioni in primo trimestre. Target 2022 posticipati di un anno (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Ferrari ha registrato ricavi netti pari a 1.011 milioni di euro, in crescita dell’8,5%, nel primo trimestre 2021, nel quale ha consegnato 2.771 unità, in lieve aumento (+33) rispetto all’anno precedente. L’EBITDA è stato pari a 376 milioni di euro, in aumento del 18,6% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’EBITDA pari al 37,2%. L’utile netto è pari a 206 milioni di euro (+24%) e l’utile diluito per azione pari a 1,11 euro. “Questa forte partenza d’anno è promettente per il resto del 2021, testimonia la resilienza del nostro modello di business e lo straordinario lavoro delle donne e degli uomini della Ferrari – ha commentato il presidente e AD ad interim John ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) –ha registrato ricavi netti pari a 1.011di euro, in crescita dell’8,5%, nel2021, nel quale ha consegnato 2.771 unità, in lieve aumento (+33) rispetto all’precedente. L’EBITDA è stato pari a 376di euro, in aumento del 18,6% rispetto all’precedente, con un margine dell’EBITDA pari al 37,2%. L’netto è pari a 206di euro (+24%) e l’diluito per azione pari a 1,11 euro. “Questa forte partenza d’è promettente per il resto del 2021, testimonia la resilienza del nostro modello di business e lo straordinario lavoro delle donne e degli uomini della– ha commentato il presidente e AD ad interim John ...

