Fedex | contratti al ribasso che cancellano i premi e stabilimenti chiusi dopo gli scioperi Così le richieste del sindacato di base restano fuori dalle trattative con il big della logistica

(Di martedì 4 maggio 2021) A Piacenza, a cavallo degli arresti poi revocati di due sindacalisti Si Cobas, il magazzino è stato svuotato e il gruppoha annunciato la chiusura del sito che dà lavoro direttamente a 300 famiglie. Decisione presaaver annunciato il contrario davanti al Prefetto, un mese prima. A Padova gli operai hanno pochi giorni di tempo per decidere del loro futuro: accettare un contratto alche cancella alcune delle tutele conquistate negli anni dallo stessodio perdere il posto. A Napoli un lavoratore descrive la situazione prima dell’ingresso in azienda dei Si Cobas e taglia corto: “Prima del 2014? Il discorso è abbastanza semplice: inon esistevano proprio, nel senso che si lavorava e basta, senza alcun diritto”, dice al fattoquotidiano.it. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Fedex contratti

Il Fatto Quotidiano

...per offrire un supporto alla ricollocazione del personale ma quello che offrono sono... provvedere all'assunzione diretta dei lavoratori presso altri stabilimenti sempre all'interno di"....che avevanoa tempo indeterminato, o altre forme contrattuali, per sostituirli con lavoratori interinali". E anche: "Chiediamo l'apertura di un tavolo al ministero del Lavoro conper ...Da giorni picchetti alle entrate intervenute le forze dell’ordine in assetto antisommossa: manifestante finisce all’ospedale ...Un piano di assunzioni per 800 nuovi dipendenti. Questa la risposta di FedEx alle rivendicazioni del personale che da mercoledì sta picchettando ad oltranza davanti ai cancelli della sede di Peschiera ...