Eurolega 2021 | Ettore Messina | “Una grande partita a parte l’ultimo minuto Le Final Four sono un merito di tutta la società”

L'Olimpia Milano ha conquistato le Final Four di Eurolega dopo l'incredibile vittoria in gara-5 contro il Bayern Monaco. Ettore Messina è intervenuto in conferenza stampa, ovviamente felicissimo per il risultato ottenuto. Queste le prime parole del tecnico di Milano: "Abbiamo giocato una grande partita a parte l'ultimo minuto dove abbiamo fatto tutto quello non dovevamo fare e probabilmente quello è stato il simbolo di cosa significa avere paura di vincere alla fine. Abbiamo ottenuto un grande risultato contro una squadra che aveva taglia, aveva tiro, aveva tutto e adesso andiamo alle Final Four ed è un grande risultato. Voglio ringraziare ...

