Euro 2020, aumentano a 26 gli slot per i convocati (Di martedì 4 maggio 2021) Da 23 a 26 giocatori convocabili. Questa una delle novità introdotte da Euro 2020. La notizia era nell'aria da tempo, oggi è arrivata l'ufficialità da parte dell'Uefa, che ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale, le nuove disposizioni in vista dell'inizio dell'Europeo, in partenza il 10 giugno 2021. Dieci giorni prima, cioè entro il primo giugno, le nazionali sono chiamate a inoltrare la lista dei convocati. Una lista quest'anno più ampia, a causa della situazione sanitaria che induce alla prudenza. Così il numero dei giocatori che si aggregheranno alle rispettive nazionali aumenterà di tre unità. "Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato oggi regole speciali per la fase finale di UEFA Euro 2020 al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità della competizione ...

