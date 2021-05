Covid, vaccinazione di massa al via a Ischia: isola immune entro la fine del mese (Di martedì 4 maggio 2021) Tra le 1.700 e le 1.800 vaccinazioni al giorno per raggiungere l’obiettivo Ischia “isola Covid free” nel giro di 3 settimane. Sono iniziate questa mattina le operazioni di vaccinazione anti Covid-19 “intensificate” sulla maggiore delle isole napoletane, circa 70 mila abitanti divisi in 6 comuni. Di questi, 46 mila sono i residenti età “vaccinabile”, circa 27mila quelli ancora da vaccinare e sui quali si concentrerà la vaccinazione di massa partita oggi con la convocazione degli over 50. Completata la categoria, si procederà per fasce d’età decrescenti, così come già fatto nella vicina isola di Procida dove, complici anche le dimensioni ridotte e la popolazione di appena 7 mila abitanti, la vaccinazione di massa è stata ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Tra le 1.700 e le 1.800 vaccinazioni al giorno per raggiungere l’obiettivofree” nel giro di 3 settimane. Sono iniziate questa mattina le operazioni dianti-19 “intensificate” sulla maggiore delle isole napoletane, circa 70 mila abitanti divisi in 6 comuni. Di questi, 46 mila sono i residenti età “vaccinabile”, circa 27mila quelli ancora da vaccinare e sui quali si concentrerà ladipartita oggi con la convocazione degli over 50. Completata la categoria, si procederà per fasce d’età decrescenti, così come già fatto nella vicinadi Procida dove, complici anche le dimensioni ridotte e la popolazione di appena 7 mila abitanti, ladiè stata ...

TgLa7 : Un solo morto per #Covid-19 in Gran Bretagna. Un record positivo per l'effetto della campagna di vaccinazione e del… - emergency_ong : #Milano #vaccini: EMERGENCY al fianco del Policlinico di Milano per la #campagnavaccinale con #infermieri e #medici… - borghi_claudio : @Marcell77640487 @LegaSalvini Guardi che non è fortunatamente obbligatorio vaccinare nemmeno gli ottantenni, figura… - Ale74terni : RT @AdrianaSpappa: Gentile @istsupsan il vostro grafico (non consolidato) su mortalità e vaccinazione (a sx) è FUORVIANTE ( - merlinoontheweb : Come si porta a #zeroflu la annuale influenza invernale senza antivirali, antibiotici, propoli o altro I DPI e att… -