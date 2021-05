Città del Messico, strage dopo il crollo: 23 vittime e 70 feriti (Di martedì 4 maggio 2021) Una strage in Città del Messico dove hanno perso la vita 23 persone ed altre 70 sono ferite in seguito al crollo di un ponte Le immagini del ponte della metropolitana crollato a Città del Messico. #ANSA pic.twitter.com/H9S2Je6Juc — Agenzia ANSA (@Agenzia Ansa) May 4, 2021 23 morti e circa 70 feriti: è questo il bollettino L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Unaindeldove hanno perso la vita 23 persone ed altre 70 sono ferite in seguito aldi un ponte Le immagini del ponte della metropolitana crollato adel. #ANSA pic.twitter.com/H9S2Je6Juc — Agenzia ANSA (@Agenzia Ansa) May 4, 2021 23 morti e circa 70: è questo il bollettino L'articolo proviene da Inews.it.

