Città del Messico | crolla ponte mentre passa la metropolitana

(Di martedì 4 maggio 2021) È un bilancio di almeno 20 morti e 70 feriti quello dell’incidente avvenuto adelintorno alle 22:30 dell’ora locale. Unto proprio alggio della, all’altezza della stazione di Olivos, nel sud della capitale. Tra le vittime anche minorenni. Claudia Sheinbaum, sindaco della, ha annunciato sul suo account Twitter che sta per recarsi sul luogo in cui èta la sopraelevata. “Pompieri e protezione civile sono a lavoro, vi daremo un aggiornamento a breve”. L’incidente è avvenuto attorno alle 22.30 ora locale, sulla linea 12. Dai video diffusi si vedono vagoni sospesi a mezz’aria e si sentono sirene di ambulanze,un filmato pubblicato da Milenio TV mostra proprio il ...