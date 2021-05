(Di martedì 4 maggio 2021) Sono 1.331 idel giorno, in(429 sintomatici), su 17.336 tamponi effettuati. Il/tamponi è al 7,6%. Si contano ancora 38 morti, di cui 21 deceduti nelle ultime 48 ore.ildi: 2.688. Cala vistosamente la pressione ospedaliera: in terapia intensiva, rispetto a ieri, si liberano 11 posti (sono 128 quelli ancora occupati contro i 139 di ieri). ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 128 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.480 * Posti letto Covid e Offerta privata L'articolo ilNapolista.

Sono 1.331 i positivi di oggi in, di cui 429 sintomarici, su 17.336 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 7,67% rispetto all'11% di ieri. In aumento decessi (+8), i positivi (+372), i tamponi molecolari (+...Questo il bollettino di oggi inper il Covid: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.331 (*) di cui Asintomatici: 902 (*) Sintomatici: 429 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai ...Campania, 1331 positivi. Tasso al 7,6% e un alto numero di guariti. Si contano ancora 38 morti. Cala la pressione ospedaliera ...Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 3 maggio dell'unità di Crisi regionale riporta 1.331 positivi su 17.336 tamponi effettuati.