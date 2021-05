Andreoni sulla festa in Piazza dei tifosi dell' Inter | ' Gravissimo errore che causerà molte vittime'

_alxbw_ : RT @globalistIT: - globalistIT : - globalistIT : E' la vera emergenza #varianteindiana #vaccini #efficacia -

Ultime Notizie dalla rete : Andreoni sulla

La Gazzetta dello Sport

... "quando si sta così in una calca, abbracciati, cantando e urlando, ovviamente anche all'aperto la trasmissione è quasi certa", ha precisato. outstream "Potremmo iniziare a vedere un ...... Giuseppe Sala, tornapolemica relativa ai festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter in ... Leggi anche Festa Inter,: "Errore gravissimo che costerà vite" "Come ha affermato il prefetto - ...I festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter, con folle riversate in strade e piazze, tra cui il Duomo a Milano, senza rispetto per le norme anti-Covid, avranno delle pesanti conseguenze sull’andamento ...Festa Inter per lo scudetto: il tricolore dei nerazzurri “macchiato” dall’assembramento dei tifosi nel cuore del capoluogo meneghino ...