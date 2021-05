A cosa serve l’aggiornamento iOS 12.5.3 su vecchi iPhone, download dal 4 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) Non si vive di solo iOS 14: anche per i vecchi melafonini c’è l’aggiornamento iOS 12.5.3 reso appena disponibile dagli sviluppatori Apple. Come a dimostrare che il supporto dei dispositivi Apple non finisce mai (o quasi) ed è decisamente molto più longevo di quello della controparte Android, ecco che pur non potendo godere dell’ultima versione del sistema operativo, c’è comunque ora a disposizione un pacchetto software per la sicurezza che andrà ben presto scaricato e installato. cosa contiene l’ultima fatica software Chi ha ricevuto notifica dell’aggiornamento iOS 12.5,3 sul proprio iPhone ormai un po’ più datato farebbe bene a non trascurarne il relativo avviso. Apple suggerisce di procedere all’update infatti non solo in ottica sicurezza ma anche per almeno un paio di implementazioni ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Non si vive di solo iOS 14: anche per imelafonini c’èiOS 12.5.3 reso appena disponibile dagli sviluppatori Apple. Come a dimostrare che il supporto dei dispositivi Apple non finisce mai (o quasi) ed è decisamente molto più longevo di quello della controparte Android, ecco che pur non potendo godere dell’ultima versione del sistema operativo, c’è comunque ora a disposizione un pacchetto software per la sicurezza che andrà ben presto scaricato e installato.contiene l’ultima fatica software Chi ha ricevuto notifica deliOS 12.5,3 sul proprioormai un po’ più datato farebbe bene a non trascurarne il relativo avviso. Apple suggerisce di procedere all’update infatti non solo in ottica sicurezza ma anche per almeno un paio di implementazioni ...

